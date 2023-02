Ao menos 40 pessoas estão desaparecidas em São Sebastião, diz Tarcísio

“Temos 36 desaparecidos na Barra do Sahy e, em Juquehy, nós temos a informação de ter mais quatro desaparecidos", disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas edit

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que ao menos 40 pessoas estão desaparecidas no município de São Sebastião, Litoral Norte, em função das fortes chuvas que caem na região. Das 36 mortes decorrentes das inundações e deslizamentos no estado, 35 foram registrados no município litorâneo. A informação foi dada por Tarcisio durante entrevista ao programa "Bom dia, São Paulo", da TV Globo, nesta segunda-feira (20).

“Temos 36 desaparecidos na Barra do Sahy e, em Juquehy, nós temos a informação de ter mais quatro desaparecidos. A gente vai atualizar esse número ao longo do dia. As equipes já foram para a região fazer buscas e a gente está reforçando o efetivo", disse Tarcísio.

Na entrevista, o governador ressaltou que a ação mais importante no momento se concentra na busca por sobreviventes, verificar os estragos e iniciar a reconstrução dos locais afetados pelas cheias.

