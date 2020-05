Ao menos 62 cidades de SP não poderão reabrir o comércio em 1° de junho, diz secretário

247 – Entre os 645 municípios do estado de São Paulo, pelo menos 62 estão classificadas na fase 1 (vermelha) do plano de retomada econômica do governo e não poderão reabrir parte do comércio a partir de 1° de junho. O levantamento do G1 desta quarta-feira (27) recebeu informações da Secretaria de Desenvolvimento Regional de SP.

As cidades que não poderão flexibilizar suas atividades econômicas durante a quarentena estão localizadas nas regiões da Grande São Paulo (com exceção da capital), Baixada Santista e Registro, acrescenta a reportagem.

“Nós estamos posicionamento aquela região. Qual a parte que ela está da epidemia. Então a que está em vermelho nós não autorizamos abrir nada”, disse o secretário Vinholi. “62 [municípios] não poderão [reabrir parcialmente]”.

A decisão caberá a cada prefeitura por meio de decretos municipais a partir do próximo mês.

