Ao menos 8 pessoas morrem devido a um temporal no estado do Rio

Nas últimas 48 horas, a cidade de Angra dos Reis, por exemplo, sofreu com um volume de chuva jamais registrados anteriormente na cidade

Agência Sputnik - Ao menos oito pessoas morreram no estado do Rio de Janeiro, de sexta-feira (1º) para sábado (2), vítimas das chuvas que caíram sobre a região.

Seis pessoas morreram após um deslizamento de terra em Paraty, na Costa Verde do estado. Na mesma região, em Angra dos Reis, uma criança foi vítima do temporal. Em Mesquita, na Baixada Fluminense, pelo menos outra pessoa morreu. As informações foram divulgadas pelo G1.

Há ainda 13 desaparecidos em Angra dos Reis, que também sofreu com um deslizamento de terra. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas foram resgatadas com vida e levadas para o Hospital da Japuíba, em Angra.

Seis grupamentos da corporação e agentes da Defesa Civil da cidade continuam realizando buscas neste sábado (2).

Nas últimas 48 horas, Angra dos Reis sofreu com um volume de chuva jamais registrados anteriormente na cidade, equivalente a 655 mm. Em Ilha Grande, que integra o município, o registro foi de 592 mm nos últimos dois dias.

O temporal com novas vítimas ocorre menos de dois meses depois da tragédia em Petrópolis, na Região Serrana, que deixou ao menos 233 mortos.

