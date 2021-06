Ao se filiar ao PSB, Freixo alerta que democracia está em risco no Brasil: "eleição de 2022 pode ser a última"

O evento desta terça-feira marcou a filiação do deputado federal e provável candidato ao governo do Rio de Janeiro e do governador do Maranhão, Flávio Dino, ao PSB edit

247 - Em ato de filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) nesta terça-feira (22), o deputado federal Marcelo Freixo (RJ), ao lado do governador do Maranhão, Flávio Dino, que também se filia à sigla, alertou para o risco que o governo Jair Bolsonaro representa à democracia brasileira.

"A eleição de 2022 vai ser a mais importante de nossa história, até porque pode ser a última. A democracia está em risco em nosso país e a gente precisa admitir o tamanho deste risco e isso ser compatível com o tamanho de nossa responsabilidade”, disse o parlamentar, que deixou PSOL e aparece como um dos principais nomes para disputar o governo do Rio de Janeiro no próximo pleito.

O deputado também falou sobre o território fluminense: “é uma luta contra o crime organizado que arranca do Rio de Janeiro a possibilidade de ser um lugar feliz. Não é à toa que foi lá que se construiu esse mal maior que se espalhou pelo Brasil”, disse ele em referência à família Bolsonaro.

Sobre a legenda à qual se filiou, Freixo destacou: "um partido que tem história de luta pela liberdade e pela democracia".

O evento ocorreu presencialmente na sede da Fundação João Mangabeira (FJM), em Brasília. Participaram do ato o presidente do PSB, Carlos Siqueira; o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB); o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB); o líder da oposição na Câmara, Alessandro Molon (RJ-PSB), entre outros.

