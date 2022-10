Ao votar, Haddad se diz otimista com a 'arrancada da última semana'

Apoie o 247

247 - "Eu estou otimista com os números da eleição nacional, eu estou otimista com a arrancada da última semana, a diferença caiu pela metade, nós temos tudo para ganhar a eleição, tanto em São Paulo quanto no Brasil. Então, eu estou com a consciência muito tranquila de que fiz uma campanha muito propositiva, o melhor de São Paulo, e oferecendo uma alternativa para população com segurança, maturidade, grande equipe de pessoas dedicadas a São Paulo", disse Fernando Haddad à imprensa após votar.

"Independente do resultado, eu quero celebrar a democracia, eu quero celebrar o fato de que a minha campanha foi de um plano de governo muito propositivo, concreto para São Paulo."

Haddad condenou o comportamento da deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL), que sacou uma arma e apontou para um homem no meio da rua nos Jardins, área nobre de São Paulo, na tarde deste sábado (29).

"Eu acredito que estamos com uma oportunidade de deixar a violência de lado neste país. Não tem cabimento o que aconteceu ontem. Não tem cabimento o que aconteceu em Paraisópolis, não tem cabimento o que aconteceu com o Roberto Jefferson, são episódios que se sucedem de violência sempre partindo de um lado, nunca partindo de nós. Nós viemos de branco aqui em nome da paz".

