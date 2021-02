Aos 89 anos, Zagallo é vacinado contra a Covid-19 no Rio

Metrópoles - A vacinação para os idosos a partir de 89 anos começou nesta segunda-feira (8/2) no município do Rio de Janeiro. E logo cedo, Mario Jorge Lobo Zagallo, ex-jogador e técnico da Seleção Brasileira, foi ao drive-thru do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, para ser imunizado.

Ele tomou a dose da Coronavac e terá que voltar para segunda dose daqui a 28 dias. “Hoje foi dia de ir tomar a vacina da Covid-19. A primeira dose já foi!”, comemora o ex-treinador, na legenda da foto em seu Instagram. E ainda fez uma alusão ao 13, seu número da sorte: “Zagallo vacina = 13 letras”.

O conhecimento liberta. Saiba mais