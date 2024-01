Aos prantos, Carlos Jordy pede fim das investigações sobre sua participação no golpe de 8 de janeiro (vídeo)

Apoie o 247

247 - O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) pediu a investigadores que encerrem o inquérito sobre o suposto envolvimento dele nos atos golpistas do 8 de janeiro em Brasília (DF), quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram a Praça dos Três Poderes. De acordo com as apurações, o parlamentar teria passado orientações sobre atos golpistas a bolsonaristas no estado do Rio de Janeiro.

"Não tenho medo de justiça. Tenho medo de injustiçamento. Esses inquéritos têm que acabar. Somente em ditaduras, os líderes da oposição são perseguidos", afirmou Jordy em coletiva de imprensa na capital federal.

Ministros do Supremo Tribunal Federal condenaram 30 acusados pela Procuradoria-Geral da República de executarem os atos golpistas do dia 8 de janeiro. As penas vão de três a 17 anos de prisão.

A maioria foi condenada por cinco crimes - associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência, grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado e tentativa de golpe de Estado. A Procuradoria-Geral da República denunciou mais de 1,4 mil pessoas - 1.345 são réus e mais de 1 mil negociam o acordo de não persecução penal.

MUITO TRISTE: Carlos Jordy gravou vídeo chorando, rodeado de Carla Zambelli e pelo Flávio Bolsonaro, dizendo que as investigações têm que parar. Alguém ficou com pena?pic.twitter.com/ObsMw4kK1K — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) January 24, 2024

