Apadrinhado político de Bolsonaro, Tarcísio diz que ex-mandatário "será recebido de braços abertos" se viajar à São Paulo

"Tenho amizade com ele, falo com ele com alguma frequência, já fiz o convite para ele vir aqui no palácio. Ele vem", disse o governador de São Paulo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou, nesta segunda-feira (10), durante apresentação do balanço dos 10 primeiros dias de gestão à frente do governo de São Paulo, que fez um convite para que Jair Bolsonaro (PL), de quem é apadrinhado político, para visitar o estado paulista. “Ele vem”, disse Tarcísio, de acordo com o Metrópoles. “Se vier aqui, será muito bem recebido. Vou recebê-lo aqui de braços abertos” destacou.

Na conversa com os jornalistas, Tarcísio disse, ainda, que Bolsonaro é seu “amigo” e que fala com ele “com frequência”. O governador também negou a existência de algum tipo de rusga na relação com o ex-mandatário e que “as arestas são criadas por pessoas que estão por fora do assunto”. “Tenho amizade com ele, falo com ele com alguma frequência, já fiz o convite para ele vir aqui no palácio. Ele vem”, afirmou.

“(Bolsonaro) é um amigo que eu tenho, foi uma pessoa importante para mim, me abriu portas que ninguém abriria”, disse Tarcísio. “Me tornou ministro e sempre me incentivou muito. Sempre divulgou muito o que a gente fazia. Ele dava o crédito para os outros e me deu muito crédito. Sempre foi muito bacana comigo neste sentido e eu tenho muita gratidão”, completou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.