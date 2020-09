Apenas 20% das cidades paulistas vão retomam as aulas presenciais nesta terça-feira

Retomada das aulas presenciais para acolhimento e reforço dos estudantes na rede pública estadual em São Paulo deverá contar com a adesão de apenas 128 dos 645 municípios paulistas. Não adesão decorre em grande parte da preocupação dos pais e responsáveis com a Covid-19 edit

247 - A retomada das aulas presenciais para acolhimento e reforço dos estudantes na rede pública estadual em São Paulo deverá contar com a adesão de apenas 128 dos 645 municípios paulistas. As aulas foram suspensas em março devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus e a retomada do ensino presencial teve seu inicío autorizado para acontecer a partir desta terça-feira (8).

Em agosto, o governo estadual havia autorizado a reabertura parcial das escolas a partir de setembro, apesar do retorno presencial estar previsto para outubro. A iniciativa de reabrir os estabelecimentos de ensino para reforço, porém, foi rejeitada por 80% dos municípios.

Segundo a reportagem do jornal O Globo, a não adesão decorre em grande parte da preocupação dos pais e responsáveis com a Covid-19. Uma pesquisa do Ibope aponta que 72% dos entrevistados defendem que o retorno dos estudantes às escolas só aconteça após a disponibilização de uma vacina contra o novo coronavírus.

