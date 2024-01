Apoio de Lula e Bolsonaro a candidatos transforma eleição paulistana em embate nacional

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A disputa pela Prefeitura de São Paulo se tornou um embate nacional protagonizado pelo presidente Lula e o ex-ocupante do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, mostrando que o país segue polarizado entre as forças democráticas e progressistas e a extrema-direita.

Nesta terça-feira, o presidente Lula declarou: "É uma coisa muito especial. É uma confrontação direta entre o ex-presidente e o atual presidente. Entre eu e a figura (em referência a Bolsonaro). E a gente vai disputar as eleições. Fiquei muito feliz de convencer a companheira Marta Suplicy (a se filiar para ser vice)", disse Lula ao programa "Bom Dia com Mário Kertész", da rádio Metrópole, da Bahia.

continua após o anúncio

"Eu não vou me jogar para criar conflito. Eu tenho que saber que sou o presidente, que tenho que conversar com as pessoas, que eu tenho que fazer um jogo mais ou menos acertado para que eu não traga problema depois, quando terminar as eleições, no Congresso Nacional", completou o presidente.

Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo aponta que Ricardo Nunes rebateu rapidamente a fala do presidente: "Aqui em São Paulo não é ringue, aqui a preocupação é cuidar da cidade", reforçando o que já apontou em outras ocasiões que a disputa seria entre ele e Boulos e não entre as figuras nacionais.

continua após o anúncio

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, informou que Bolsonaro bateu o martelo e decidiu caminhar com Ricardo Nunes na disputa contra Boulos. A decisão frustrou o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), até então pré-candidato pelo partido com apoio de Bolsonaro. De lá pra cá, ele se recolheu e evitou declarações sobre a disputa.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: