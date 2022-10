Apoio de Zema a Bolsonaro inclui acerto sobre possível sucessor na eleição presidencial de 2026

De acordo com aliados do governador mineiro, Jair Bolsonaro pode não apoiá-lo para uma possível corrida ao Planalto edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) e o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), fizeram um acordo para que o atual ocupante do Planalto apoie o chefe do Executivo estadual em uma possível candidatura presidencial em 2026. A informação foi publicada nesta quarta-feira (5) pela coluna de Bela Megale.

De acordo com a jornalista, aliados de Zema estão desconfiados de que ele não será apoiado por Bolsonaro em 2026, mas sim Tarcísio de Freitas (Republicanos) se conseguir ser eleito governador do estado de São Paulo. O ex-ministro disputará o segundo turno contra o ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (PT). O candidato do Republicanos teve 42,32% dos votos (9.881.786) e o petista 35,70% (8.336.805).

Zema foi reeleito com 56,18% dos votos. O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) ficou em segundo lugar, com 35,08%.

>>> Simone Tebet anuncia apoio a Lula: “reconheço nele o seu compromisso com a democracia” (vídeo)

Em Minas, o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conseguiu 48,29% dos votos válidos (5.802.571 votos) e Bolsonaro, 43,60% (5.239.264 votos).

No estado de São Paulo, o candidato do PL somou 47,71% (12.239.989 votos) e Lula, 40,89% (10.490.032 votos).

No País, o ex-presidente ficou em primeiro lugar, com 48% dos votos válidos (57,2 milhões) no primeiro turno da eleição, contra 43% (51 milhões) de Bolsonaro, o primeiro ocupante do Planalto a perder a eleição em primeiro turno desde 1997, quando a reeleição foi aprovada. Eles disputarão o segundo turno no dia 30 de outubro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.