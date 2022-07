Apoio do PSDB a Freixo abre crise na federação com o Cidadania, que apoia Neves no RJ

O diretório do Cidadania no Rio de Janeiro é contrário à indicação de Cesar Maia, do PSDB, para a vice da candidatura de Marcelo Freixo edit

Bruna Lima, Guilherme Amado, Metrópoles - Integrantes do diretório do Cidadania no Rio de Janeiro pediram nesta sexta-feira (22/7) para os presidentes da federação nacional com o PSDB intervirem na decisão dos tucanos de apoiarem a candidatura de Marcelo Freixo para o governo do estado.

O PSDB indicou Cesar Maia para ser o vice de Freixo, mas o Cidadania apoia o pedetista Rodrigo Neves. Pela regra da federação, os partidos devem tomar decisões conjuntas até 2026.

O documento foi assinado por seis integrantes do Cidadania, entre eles o vice-presidente da federação fluminense, Comte Bittencourt. “Envidamos esforços para que nos mantivéssemos em sintonia com o PSDB”, diz a carta. “Mas frente ao atual cenário, submetemos nossa decisão à instância superior nos termos do estatuto da Federação.”

O manifesto em defesa de Neves foi encaminhado ao presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, e ao presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo.

247 - O presidente do PSOL (partido no qual Freixo iniciou sua carreira política e deixou apenas em 2021), Juliano Medeiros, por outros motivos, também criticou a aliança com o ex-prefeito do Rio de Janeiro Cesar Maia.

Segundo ele, "não há o que celebrar quando uma liderança forjada nas lutas em defesa dos direitos humanos, da ética e da transformação social se alia a partidos e líderes da velha direita".

Não há o que celebrar quando uma liderança forjada nas lutas em defesa dos direitos humanos, da ética e da transformação social se alia a partidos e líderes da velha direita. O @psol50 não comemora a entrada do PSDB na aliança formada pelas esquerdas no Rio de Janeiro. July 22, 2022

