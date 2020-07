Apontado como suspeito de crime por programa da Record, homem é assassinado com 7 tiros

O apresentador Luiz Bacci informou que a Polícia já tinha um suspeito e exibiu uma foto borrada do homem durante a reportagem edit

247 - Um homem foi assassinado com sete tiros após ter sido apontado como suspeita de matar a jovem Priscila Martins, 18 anos, na região de Salto, interior de São Paulo, pelo programa Cidade Alerta, da Tv Record. A matéria é do portal Carta Capital.

O apresentador Luiz Bacci informou que a Polícia já tinha um suspeito e exibiu uma foto borrada do homem durante a reportagem veiculada pela emissora na segunda-feira (13), acrescenta a matéria.

“Ainda não temos autorização para mostrar sem esse borrão. Mas quem conhece esse homem já passa informações para a polícia. Quem é amigo desse homem sabe quem é”, disse Bacci. “Sabe alguma coisa dele? Sabe onde mora? Não tome você alguma medida já procurando ele direto. Não se arrisque. Conte para a polícia”, acrescentou.

“Por favor, não façam justiça com as próprias mãos. Até porque ele é investigado”, declarou o apresentador do programa.

