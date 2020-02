Após 40 anos de disputa, criação do Parque Bixiga é aprovada em segunda votação na Câmara de SP

Disputa do terreno que há décadas envolve o dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, diretor do Teatro Oficina, e Silvio Santos, que pretendia construir três prédios de até 100 metros de altura na região, teve desfecho na tarde desta quarta-feira (12) edit

247 - O Projeto de Lei 805/2017, que dispõe sobre a criação do Parque Bixiga, na região central de São Paulo, foi aprovado em segunda votação na tarde desta quarta-feira (12), informa o G1.

"O terreno onde deve ser construído o parque é alvo de briga há quarenta anos entre o dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, diretor do Teatro Oficina Uzyna Uzona, e o Grupo Silvio Santos, que pretendia construir três prédios de até 100 metros de altura na região, no Centro de São Paulo, prejudicando a construção do teatro, que é tombado desde 2010 pelo patrimônio histórico nas esferas federal, estadual e municipal", conta a reportagem.

O projeto agora deve ser sancionado ou vetado pelo prefeito Bruno Covas (PSDB).