Após 75 anos, Polícia Civil libera bens que contam origem da umbanda e do candomblé no Rio

247 – Após quase cem anos sob tutela da Polícia Civil, 523 peças que podem ajudar a reconstruir linhagens antigas da umbanda e do candomblé no Rio de Janeiro tiveram sua transferência para o Museu da República, no Catete, anunciada no começo deste mês de agosto. Os itens que integram o acervo fazem parte da chamada Coleção da Magia Negra. A informação é do portal UOL.

As ações da Polícia Civil, responsáveis por recolher os itens, aconteceram entre 1889 e 1945. Na avaliação do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), a maior parte das peças apresenta estado de conservação regular (373 objetos) ou ruim (148), acrescenta a reportagem.

