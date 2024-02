Após agenda conjunta no Rio, Paes e Lula têm jantar marcado por samba

Jantar que reuniu políticos e autoridades foi realizado na residência oficial do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, no Alto da Boa Vista, Zona Norte da capital fluminense edit

247 - Após um dia de compromissos na Baixada Fluminense, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), abriu as portas de sua residência oficial, no Alto da Boa Vista, Zona Norte da capital, para receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um jantar que contou com a presença de dezenas de autoridades municipais e federais, além de sambistas renomados.

Segundo o jornal O Globo, o jantar começou por volta de 19h da terça-feira (6) e foi marcado por apresentações de artistas como Alcione, Moacyr Luz e Diogo Nogueira. Dentre as personalidades presentes, destacaram-se os ministros Anielle Franco (Igualdade Racial) e André Fufuca (Esporte), este último também deputado federal licenciado pelo PP.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, também participou do evento acompanhado de sua esposa. Além de Lula e da primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, o prefeito Paes reuniu membros do seu secretariado e aliados políticos, incluindo Marcelo Calero (Cultura), Renan Ferreirinha (Educação), Felipe Santa Cruz (Governo), entre outros.

A possibilidade da presença do governador do Rio, Cláudio Castro (PL), gerou expectativas, mas de acordo com a reportagem, ele não foi convidado. Castro, que pretende disputar a reeleição, é apoiado por Jair Bolsonaro (PL).

O jantar foi marcado por momentos descontraídos, como Alcione cantando a música "Sufoco" a pedido do presidente Lula e Diogo Nogueira atendendo ao pedido da primeira-dama municipal, Cristine Paes, com a canção "Pé na areia".

