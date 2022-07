Após apoiar Tarcísio, Kassab tenta se descolar de Bolsonaro

Segundo o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, o apoio se dá no plano estadual e as questões nacionais ficam para o plano nacional edit

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que anunciou o apoio ao ex-ministro Tarcísio Freitas (Republicanos), escalado pelo Planalto para disputar o governo de São Paulo, tentou se afastar dos arroubos antidemocráticos de Jair Bolsonaro. Segundo ele, o apoio se dá no plano estadual e as questões nacionais ficam para o plano nacional.

Nesta quinta-feira (7), durante o anúncio formal do apoio do PSD à pré-candidatura do ex-ministro, Kassab justificou a iniciativa alegando que Tarcísio “é honesto" e "o melhor para São Paulo". "São Paulo merece o Tarcísio", disse ele, de acordo com a Folha de S. Paulo.

O evento também oficializou Felício Ramuth (PSD), ex-prefeito de São José dos Campos, como vice na chapa de Tarcísio.

