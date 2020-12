Após assediar Isa Penna, deputado Fernando Cury diz que "não houve tentativa de assédio"

247 - Após passar a mão na deputada estadual Isa Penna (PSOL), durante sessão da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado estadual Fernando Cury (Cidadania-SP) subiu à tribuna nesta quinta-feira, 17, e se disse "triste e constrangido" com a repercussão do episódio.

Ele nega que tenha cometido assédio.

"Eu queria dizer que pouquíssimas, pouquíssimas vezes, eu subi nessa tribuna durante o meu mandato. E subo aqui hoje muito constrangido e muito triste pelo fato que foi aqui ocorrido e relatado, pelo julgamento feito, mas estou aqui para passar a minha versão para vocês", disse.

"Em primeiro lugar, gostaria de frisar a todos, principalmente as mulheres que estão aqui, que não houve, de forma alguma, da minha parte, a tentativa de assédio, importunação sexual ou qualquer outra coisa ou qualquer outro nome semelhante a esse. Eu nunca fiz isso na minha vida toda. E quero dizer, de forma veemente, inclusive para todas as mulheres que estão aqui, eu nunca fiz isso. Mas se a deputada Isa Penna se sentiu ofendida com o abraço que eu lhe dei, eu peço, de início, desculpa por isso. Desculpa se eu a constrangi. Desculpa se eu tentei, como faço com diversas colegas aqui, de abraçar e estar próximo. Se com esse gesto eu a constrangi e ela se sentiu ofendida, peço desculpas", prosseguiu.

Um vídeo da sessão de quarta-feira, 16, mostra o momento em que Cury se aproximou por trás dela e colocou as mãos em sua cintura, na altura dos seios. A parlamentar registrou um Boletim de Ocorrência por assédio sexual e uma denúncia formal por quebra de decoro. Nesta quinta, a deputada pediu para que o vídeo fosse mostrado a todos os deputados.

