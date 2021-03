Após briga, Covas e Doria se encontram e fazem as pazes

Eles haviam entrado em conflito após Covas antecipar cinco feriados na capital paulista para tentar frear a disseminação do novo coronavírus. Segundo Doria, isso causou mal-estar com prefeitos de municípios no litoral, que querem evitar a lotação das praias edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), fez as pazes com o prefeito Bruno Covas (PSDB). Os dois se encontraram na noite desta segunda-feira, 22, no Palácio dos Bandeirantes.

Eles haviam entrado em conflito após Covas antecipar cinco feriados na capital paulista para tentar frear a disseminação do novo coronavírus. Segundo Doria, isso causou mal-estar com prefeitos de municípios no litoral, que querem evitar a lotação das praias.

Para Covas, Doria falou que "faltou aí um pouco de bom senso". Covas rebateu: "O senso que falta é o senso de urgência".

Para a coluna de Mônica Bergamo, os dois tucanos declararam que pessoas interferiram para que eles fizessem as pazes.

"Felizmente temos bons amigos que gostam do Bruno e que gostam de mim", disse o governador.

"Vários bombeiros operaram. Temos muito mais em comum do que diferenças. A vida segue", disse Bruno Covas.

