Após briga, delegação do Boca Juniors passa noite em delegacia de BH e perde voo

Equipe foi levada para unidade para prestar depoimento por causa de briga generalizada após o fim da partida contra o Atlético-MG no Mineirão. Grades de proteção e bebedouro do estádio foram danificados

247 - A delegação do Boca Juniors permanece na delegacia de Polícia Civil no bairro Alípio de Melo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (21), após a briga generalizada depois da partida contra o Atlético-MG, pela Copa Libertadores, no Mineirão, na noite de terça-feira (20). A informação é do portal G1.

Dois ônibus da delegação estão parados em frente à unidade policial, na Avenida João XXIII. O quarteirão foi interditado para garantir mais segurança à equipe.

O voo fretado do time de volta para a Argentina, que estava marcado para o fim do jogo, no início da madrugada, foi cancelado. Após prestar depoimento, a delegação vai voltar para o hotel e, só depois disso, o retorno ao país será definido.

O Boca Juniors foi desclassificado e, no caminho para o vestiário, jogadores do time argentino entraram em confronto com seguranças do Atlético-MG e do estádio. Uma briga generalizada começou nos acessos aos vestiários, e um dos argentinos chegou a arrancar um bebedouro para atacar atleticanos e arbitragem. Grades de proteção também foram danificadas.

