Após "cancelamento" bar Miúda recua e diz que passará a aceitar menores acompanhados

Marcelle Cerutti foi impedida de entrar com seu filho no Miúda Bar, que se apresenta como espaço que aceita todas as pessoas

247 - A repercussão negativa após a viralização do relato da fotógrafa fotógrafa Marcelle Cerutti, que foi impedida de entrar no Miúda Bar, no Centro de São Paulo, no último domingo (3), por estar com uma criança, fez com que o estabelecimento voltasse atrás e mudasse as regras da casa. A reportagem é do portal G1.

Em uma postagem nas redes sociais, o Miúda informou nesta quarta-feira (6) que, a partir desta sexta (8), passará a permitir a entrada de menores acompanhados.

Segundo o texto, “nunca foi a nossa intenção regular o que uma mãe pode ou não fazer. Também reconhecemos que o nosso comunicado anterior não foi acolhedor. Refletimos muito, trocamos ideia com diversas pessoas e decidimos por permitir a entrada de menores de idade acompanhados na Miúda”.

O bar afirma que, para receber o novo público, fará algumas alterações na operação. “Continuaremos a dialogar com várias mães, pais, comunicadoras e advogadas para construir um espaço inclusivo e de convivência da melhor maneira que for possível. Pedimos desculpas e nos comprometemos a acolher as necessidades de maneira segura e responsável.”

Marcelle Cerutti relatou em uma rede social que foi até o Miúda para comemorar o aniversário de uma amiga.

"Cheguei no bar mais descolado da Santa Cecília para comemorar o aniversário de uma amiga e não pude entrar porque estava com o meu filho. Aparentemente, o bar que aceita todo mundo, não aceita mães solas com seus filhos. Não era balada, não era noite, era um espaço aberto e eu só iria ficar um pouco", afirmou na publicação.

Ela chegou ao bar por volta das 17h para a comemoração. "Eu já conhecia o bar, levei uma mochila com roupa de frio, brinquedo, livrinho e lápis de cor. Eu já tinha um cenário pintado na minha cabeça em como o espaço poderia receber meu filho."

A fotógrafa foi informada na entrada que o bar não permitia a entrada de crianças. Em uma nota divulgada em uma rede social, o Miúda informou que o bar buscou, em dezembro, assessoria jurídica "para nos dar base para algumas questões. Entre elas a entrada de menores de idade. Mostramos a ela todo o nosso espaço e funcionamento e concluímos juntos que nosso bar não é um lugar pr

