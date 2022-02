Após caso Monark, Alesp sediará ato em memória às vítimas do Holocausto

A proposta é do deputado Paulo Fiorilo (PT) em conjunto com o Consulado de Israel em São Paulo edit

247 - A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) vai realizar na segunda-feira, 21, um ato solene em memória às vítimas do Holocausto, informou a jornalista Mônica Bergamo da Folha de S.Paulo.

A proposta é do deputado Paulo Fiorilo (PT) em conjunto com o Consulado de Israel em São Paulo. "Não podemos banalizar o que foi o nazismo, o Holocausto, o extermínio de milhões de pessoas. Quando se defende ideias nazistas se comete um atentado à democracia", afirma o parlamentar.

O evento ocorre após Monark, ex-apresentador do Flow Podcast, e o deputado federal Kim Kataguiri (DEM) defender o direito de haver um partido nazista no Brasil, além de outros desdobramentos do debate que surgiu no Brasil.

