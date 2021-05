Após Chacina do Jacarezinho, Alerj aprova uso de câmeras em uniformes da polícia

O uso do equipamento é visto como uma forma de apurar possíveis excessos e evitar execuções extrajudiciais. A lei foi aprovada na Alerj por 34 votos a favor, 16 contra a uma abstenção edit

Sputnik - Deputados do Rio de Janeiro aprovaram nesta quarta-feira (12) o uso de câmeras nos uniformes e aeronaves da policia. A votação ocorreu seis dias após ação no Jacarezinho que deixou 28 mortos.

A operação da Policia Civil na comunidade está sendo investigada pelo Ministério Pública devido a acusações de abusos dos agentes. A força desproporcional nas ações de policiais no Rio de Janeiro é frequentemente questionada por moradores e especialistas em segurança.

O uso do equipamento é visto como uma forma de apurar possíveis excessos e evitar execuções extrajudiciais. A lei foi aprovada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) por 34 votos a favor, 16 contra a uma abstenção. A votação já estava marcada antes da operação no Jacarezinho.

Agora, o projeto de lei precisa ser sancionado pelo governador Cláudio Castro (PSC). Na Lei de Diretrizes Orçamentários do estado já existe previsão para a compra dos equipamentos.

Lei não cumprida

Uma lei determinando a instalação de câmeras nas viaturas da polícias já foi aprovada há quase 12 anos, mas até o momento as câmeras não foram adquiridas.

A proposta aprovada nesta quarta-feira (12) atualiza a legislação anterior, estipulando um prazo para que as medidas entrem em vigor.

A lei discutida hoje é de autoria do deputado estadual Carlos Minc (PSB). "Será que se essa lei tivesse sido aprovada antes, essa operação teria ocorrido dessa forma? Provavelmente não", questionou o parlamentar, segundo o portal G1.

