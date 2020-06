Após cobrança de Covas, secretário de Transportes ligado ao DEM pede demissão

O ex-secretário Edson Caram foi alvo na segunda-feira de um ultimato do prefeito Bruno Covas, que disse para ele resolver o problema da lotação nos ônibus ou seria demitido. Caram pensou em pedir demissão na segunda-feira, mas foi aconselhado a não fazer isso para não criar uma crise com o DEM edit

247 - O secretário municipal de Transportes de São Paulo, Edson Caram, pediu demissão na sexta-feira (12). Caram foi alvo na segunda-feira de um ultimato do prefeito Bruno Covas, que disse para ele resolver o problema da lotação nos ônibus até sexta ou seria demitido.

No setor de Transportes da capital paulista, o cargo pertence ao DEM, aliado do PSDB em São Paulo. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, Caram pensou em pedir demissão na segunda-feira, mas foi aconselhado a não fazer isso para não criar uma crise com o DEM.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.