Após comício de Lula, apoiadores de Ceciliano e Molon brigam no Amarelinho no Rio (vídeo)

247 - Apoiadores dos pré-candidatos ao Senado Alessandro Molon (PSB) e André Ceciliano (PT) brigaram no bar Amarelinha, na Cinelândia, Rio de Janeiro, após o comício do ex-presidente Lula (PT).

De acordo com o jornal O Globo , Ceciliano entrou no bar e passou a ser xingado por apoiadores de Molon. Os políticos disputam quem será o candidato da esquerda ao Senado no Rio .

André Ceciliano aparece rapidamente no vídeo entre empurrões e, segundo sua assessoria, ele estaria tentando apartar a briga. “No vídeo, fica claro o deputado tentando tirar uma pessoa da confusão e não a incentivando a entrar nela. André lamenta o episódio que, segundo ele, destoa do clima de otimismo e esperança que marcou o espírito do ato”, diz a assessoria do petista por meio de nota.

No palco, com Lula, os dois pré-candidatos se alfinetaram sem citar nomes. Enquanto Ceciliano afirmou “covardes” deixaram o PT em momentos difíceis (Molon saiu do PT em 2015 durante a perseguição da Lava Jato contra o partido), o pessebista disse que é preciso “enfrentar e derrotar Cláudio Castro sem conciliação e sem ambiguidades” (Ceciliano é próximo do atual governador fluminense).

