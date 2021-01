Após contestar Pazuello, Doria recebe contato assinado para compra de doses da CoronaVac

"De fato, o Ministério da Saúde encaminhou agora, às 19 horas, o contrato assinado eletronicamente para a aquisição das doses da vacina do Butantan, o que sempre desejamos, aliás", disse o governador paulista edit

247 - O governador João Doria reconheceu na noite desta quinta-feira (7) que o governo de São Paulo recebeu o contrato assinado pelo Ministério da Saúde para a compra de 46 milhões de doses da CoronaVac.

"De fato, o Ministério da Saúde encaminhou agora, às 19 horas, o contrato assinado eletronicamente para a aquisição das doses da vacina do Butantan, o que sempre desejamos, aliás. Desde 20 de outubro já deveríamos ter disponilibizado este contrato", afirmou Doria ao UOL.

Mais cedo, em entrevista à Globonews, Doria havia dito que o contrato da compra de 100 milhões de doses da Coronavac foi encaminhado nesta manhã, mas ainda não assinado. “O que houve foi a elaboração do contrato, mas não a sua assinatura”, disse o tucano.

O anúncio da celebração do contrato entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan feito pelo ministro Eduardo Pazuello em entrevista coletiva nesta tarde. Além dos 46 milhões, foram mais 54 milhões até o fim do ano, chegando a um total de 100 milhões em 2021. Logo depois, o governo publicou um extrato de dispensa de licitação, que indica intenção de compra, no Diário Oficial da União.

