Após conversas com Bolsonaro, Tarcísio avalia migrar para o PL

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), avalia deixar o seu partido atual e migrar para o PL,legenda de Jair Bolsonaro. Segundo a coluna do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles, a possível mudança está ligada a conversas que ele teria mantido com o ex-mandatário durante o tempo em que ele esteve hospedado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, antes de uma manifestação na Avenida Paulista, em fevereiro. Tarcísio é filiado ao PL desde 2021, quando se lançou na disputa pelo governo paulista com o apoio de Bolsonaro.

“Por ter eleito 99 deputados federais em 2022, o PL conquistou a maior fatia do fundo eleitoral. No partido comandado por Valdemar Costa Neto, o projeto de Tarcísio para 2026 seria tratado como prioridade, seja na tentativa de se reeleger em São Paulo ou na disputa à Presidência da República”, destaca a reportagem.

A legislação eleitoral brasileira permite que candidatos em eleições majoritárias, como a de governador, troquem de partido a qualquer momento, sem a necessidade de esperar a abertura da janela de transferências. Embora Tarcísio ainda não tenha se manifestado publicamente sobre a possível mudança partidária, aliados do governador fontes afirmam que a decisão está sendo amadurecida.

O governador também teria sido sondado para integrar os quadros do PP, partido liderado pelo senador Ciro Nogueira, que expressou o desejo de tê-lo na disputa presidencial. Tanto o PP quanto o Republicanos comandam ministérios na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas afirmam não fazerem parte da base governista.

