Após crítica à deputada, Tomás Covas almoça com Joice Hasselmann

Por Giulia Ventura, Metrópoles - Após comentar “vergonha” em publicação do PSDB que dava as boas-vindas a Joice Hasselmann ao partido nesta quinta-feira (7/10), Tomás Covas, filho do falecido prefeito da capital paulista Bruno Covas, almoçou com a parlamentar nesta sexta-feira (8/10).

Os dois foram vistos no restaurante Piselli, nos Jardins, acompanhados de um dos principais assessores do governador do estado, João Doria. As informações são da Folha de S.Paulo.

Ex-bolsonarista e candidata à Prefeitura, Joice Hasselmann foi anunciada como nova filiada do partido tucano nesta quinta-feira. Na publicação, Tomás também comentou emojis com uma carinha “vomitando”.

