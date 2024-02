Após críticas, governo do Rio recua e desiste de desviar R$ 3 milhões da Cultura para camarote na Sapucaí

Apoie o 247

247 - Em meio a uma intensa controvérsia, o governo do Rio de Janeiro recuou de sua intenção de desviar R$ 3 milhões do orçamento da Cultura para investir em um camarote na Sapucaí destinado ao governador Cláudio Castro, destaca o Metrópoles. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (8), após a revelação de que o Executivo fluminense havia solicitado a quantia à Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj), órgão responsável pelo fomento cultural.

O presidente da Funarj, Jackson Emerick, que havia autorizado o empenho dos R$ 3 milhões para o camarote do governador, revogou sua própria decisão e comunicou a "impossibilidade de atender" à solicitação feita pelo governo. A controvérsia se intensificou após a divulgação do pedido do Executivo para desviar recursos da cultura em meio a um acordo de cooperação técnica visando à montagem do camarote.

O governo de Cláudio Castro alegou que a Funarj possuía expertise em produção e que o investimento no camarote do Estado era justificado pela "importância cultural do Carnaval". No entanto, a decisão de alocar verba destinada à cultura para fins de entretenimento gerou críticas e questionamentos sobre a prioridade de gastos em um momento de dificuldades financeiras e de cortes em diversas áreas.

Antes da denúncia do desvio de verba, a Funarj havia aceitado o empenho dos R$ 3 milhões para o camarote do governador. O montante, segundo o próprio presidente da fundação, derivava do pagamento antecipado de uma parcela destinada a produções culturais em teatros ao longo do ano. No entanto, diante da repercussão negativa e da pressão da opinião pública, a decisão foi revertida, ressaltando a importância da destinação correta dos recursos para o fomento cultural do estado.

