Após declarar "apoio incondicional", Garcia deve sair do PSDB mirando ministério no governo Bolsonaro, diz UOL

O governador de Sâo Paulo tem articulado sua ida para o União Brasil, onde acredita que existe a possibilidade da sigla compor com o governo Bolsonaro se ele for reeleito edit

247 - Depois de declarar “apoio incondicional” a Jair Bolsonaro, o destino do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), dentro do partido tucano está com os dias contados.

De acordo com a jornalista Carla Araújo, do UOL, dentro do PSDB há quem defenda que Garcia seja expulso. No entanto, ainda de acordo com a reportagem, o governador já está articulando sua ida para o União Brasil (UB).

As conversas entre Garcia e o UB já eram esperadas por correligionários do governador de São Paulo, pois não o veem como um “tucano raiz”, afirma a jornalista.

Garcia, que já vem mantendo diálogo com o vice-presidente do UB, Antônio Rueda, mira um ministério no governo Bolsonaro caso o chefe do Executivo Federal seja reeleito.

“Nesse xadrez de negociação, uma das ambições do atual governador de São Paulo seria ocupar uma vaga na Esplanada dos Ministérios. Do lado de Bolsonaro, no entanto, quem participa das conversas diz que ainda é cedo para fazer promessas de cargos”, diz trecho da reportagem.

