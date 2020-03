Após decretar emergência, Covas reúne membros do governo para discutir ações contra o coronavírus

A prefeitura de São Paulo, comandada por Bruno Covas, informou que membros do governo paulistano terão um encontro marcado na tarde desta terça-feira (17), para discutir medidas conjuntas de combate ao coronavírus. Dentre os presentes estarão o conselheiro presidente do TCM-SP, João Antonio da Silva Filho, além de secretários e parlamentares edit

247 - A prefeitura de São Paulo, comandada por Bruno Covas (PSDB), informou que membros do governo paulistano terão um encontro marcado para as 15h30 desta terça-feira (17), para discutir medidas conjuntas de combate ao coronavírus na capital. A Secretária Estadual de Saúde confirmou pelo menos 152 casos da doença no estado de São Paulo, que registrou a primeira morte de coronavírus no País. São mais 1.777 casos suspeitos de coronavírus no estado. Covas já decretou estado de emergência.

A reunião contará com as presenças do presidente da Câmara Municipal, vereador Eduardo Tuma, e do conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, João Antonio da Silva Filho.

Também comparecerão o vereador Milton Leite, e os secretários municipais de Governo, Mauro Ricardo, de Saúde, Edson Aparecido, e de Justiça, Rubens Rizek, além do chefe de Gabinete do Prefeito, Vítor Sampaio.