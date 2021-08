Após denúncia da PGR, Roberto Jefferson passa mal em presídio

Ex-deputado desmaiou na cela e foi atendido em UPA do presídio. Ele foi denunciado nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal edit

Por Mariene Lino, Metrópoles - Após ser denunciado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela Procuradoria-Geral da República (PGR), o ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, passou mal nesta segunda-feira (30/8), no presídio Pedrolino Werling de Oliveira, conhecido como Bangu 8, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Ele está preso desde 13 de agosto por ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do inquérito das milícias digitais na Casa.

Segundo o portal G1, Jefferson desmaiou na cela e foi levado para a sala do diretor da unidade. Ele foi examinado por um dos presos, que é médico.

