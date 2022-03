Após denúncias contra Gabriel Monteiro, Boulos ironiza: para entrar no MBL tem que ser pervertido e hipócrita

Apoie o 247

247 - O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e pré-candidato a deputado federal por São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) usou as redes sociais comentar as denúncias de abuso sexual e moral envolvendo o vereador do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro (PL). “Então mais um sujeito do MBL foi flagrado cometendo abuso sexual, assédio moral contra funcionários e explorando crianças? Agora foi a vez de Gabriel Monteiro. O anúncio de vagas para entrar na seita deve exigir ‘perversão’ e ‘hipocrisia’ no currículo…”, postou Boulos no Twitter.

A ironia foi feita na esteira das denúncias veiculadas pelo programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo (27). Monteiro, que também é ex-Policial Militar, foi denunciado por servidores, ex-funcionários, além de uma mulher que teria mantido relações sexuais com ele.

Além destas acusações, a reportagem também mostra que Gabriel forjou cenas de seus vídeos no YouTube, como tiroteios ou ajuda a uma criança carente, expôs seus funcionários a outros tipos de assédio, além de cometer irregularidades no funcionamento de seu gabinete na Câmara Municipal.

Confira a postagem de Guilherme Boulos.

