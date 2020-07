Após depoimento, fundador da Ricardo Eletro é solto pela Justiça

Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Eletro, foi preso nesta quarta-feira em São Paulo no âmbito da operação “Direto com o dono” por suspeita de sonegação de R$ 400 milhões edit

247 - O fundador da rede de lojas Ricardo Eletro, Ricardo Nunes, foi solto pela Justiça nesta quinta-feira (9) após prestar depoimento em Minas Gerais. O pedido de soltura foi feito formalmente pela defesa do empresário ao fim do depoimento ao Ministério Público, que durou aproximadamente três horas.

Nunes foi preso nesta quarta-feira (8) no âmbito da operação “Direto com o dono”, que apura uma possível sonegação de impostos no valor de R$ 400 milhões.

O advogado Marcelo Leonardo, que defende o empresário, disse que "depois que o Supremo entendeu que não podia mais haver condução coercitiva, lamentavelmente tem ocorrido essas situações. O investigado é preso apenas para prestar depoimento, quando poderia ter sido intimado".

