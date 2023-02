Após enchentes, Tarcísio defende prédios mais altos em São Sebastião para ampliar moradia

Apoie o 247

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu nesta quinta-feira (23) que sejam construídos prédios mais altos no município de São Sebastião, para aumentar a oferta de habitação, e diminuir a ocupações em áreas sem regulamentação. Cidades do litoral paulista sofreram com enchentes no último final de semana. Pelo menos 50 pessoas morreram, sendo 49 na cidade pelo chefe do Executivo paulista e outra em Ubatuba. São Sebastião

"Temos em algumas áreas a possibilidade de construção de até 9 metros de altura. A gente quer chegar até 15 metros", afirmou em coletiva de imprensa no estado de São Paulo. De acordo com o governador, a gestão estadual quer ter a condição de, "numa mesma área, aproveitar mais o terreno e fazer novas casas".

O governador defendeu um plano habitacional com urgência para São Sebastião, onde, segundo ele, as "áreas disponíveis" precisam "ser transferidas para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU)". É o caso das áreas no bairro da Topolândia, com 9.500 m², e uma outra área no bairro Barra do Sahy e uma local com 12 m² em Maresias".

Mais de quatro mil pessoas ficaram desalojadas (na casa de parentes ou amigos) e desabrigadas (que precisam do Poder Público para ajudá-las a ter onde morar).

