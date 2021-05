Após encontro de Lula com FHC, Aécio diz que o petista 'não será opção no PSDB'

247 - O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) criticou o encontro entre os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso (PSDB), e afirmou que o petista nunca será opção dentro da sigla tucana. Os dois ex-chefes do Planalto almoçaram juntos para discutir sobre o contexto político atual.

"O PSDB deve continuar a busca de uma candidatura ao centro, e há sinais claros de que além dos nomes colocados até aqui, o senador Tasso (Jereissati) começa a considerar realmente uma candidatura. Lula nunca foi, e não acredito que será uma opção para o PSDB", disse o parlamentar em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo.

"O presidente Fernando Henrique, aos 90 anos, tem o direito de almoçar, jantar e tomar seu vinhozinho com quem ele escolher. E é uma felicidade pros seus amigos ver que ele faz isso com frequência e invejável disposição", acrescentou.

Aécio foi candidato à presidência da República pelo PSDB e perdeu para a então presidente Dilma Rousseff até no próprio reduto eleitoral do tucano, Minas Gerais, tanto no primeiro como no segundo turno.

