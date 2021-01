Após fake news de perda de mandato, TSE reconta votos em Guarulhos e vereadora do PT permanece eleita

Na recontagem das 34 cadeiras de vereadores, o TSE confirmou a legitimidade do mandato da vereadora Fernanda Curti (PT), que permanece eleita. edit

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou a recontagem da votação dos vereadores em Guarulhos (grande São Paulo) e o resultado foi divulgado nesta terça-feira (26), a pedido do Partido Progressista.

Na recontagem das 34 cadeiras de vereadores, o TSE confirmou a legitimidade do mandato da vereadora Fernanda Curti (PT), que permanece eleita.

Na última semana, veículos de comunicação e blogs de Guarulhos divulgaram matérias afirmando que Fernanda Curti teria perdido o mandato.

As reportagens, no entanto, foram publicadas antes de a recontagem ocorrer.Mulher mais jovem a ser eleita na história de Guarulhos, com 4.405 votos, Fernanda Curti é estudante de Direito, feminista, antirracista, lésbica e nascida e criada na periferia da cidade.Após o resultado, Fernanda reafirmou que seu mandato não obedece à lógica conservadora, fundamentalista e patriarcal que a política local está acostumada.

