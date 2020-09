Após feriado com aglomerações, média diária de mortes por Covid-19 sobe pela 2ª semana em São Paulo

Revista Fórum - Depois das cenas de aglomeração nas praias e cidades no feriado de 7 de setembro, o estado de São Paulo viu sua média de mortes por coronavírus subir pela segunda semana seguida. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (21) pelo governo do estado de São Paulo.

Nesta última semana, o aumento foi de 7,8%. Em relação a 14 dias atrás, a alta foi de 27%, passando de 151 para 192. O movimento inverte uma tendência de queda de mortes no estado de cinco semanas seguidas. No total, desde o início da pandemia, o estado registra 33.984 óbitos e 937.332 casos confirmados do novo coronavírus.

Mas ainda não é possível relacionar as aglomerações em praias do feriado com esse aumento, segundo as autoridades estaduais de saúde. “Não é possível estabelecer essa relação direta de causa e efeito com os eventos do feriado, mas vamos observar”, disse João Gabbardo, coordenador-executivo do Centro de Contingência da Covid-19 do estado. Ele disse que esse aumento de mortes deve ser olhado “com muita atenção”.

