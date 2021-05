Após flexibilização, casos de Covid-19 voltam a aumentar em SP e alertam para possível terceira onda

247 - Pouco mais de duas semanas após a flexibilização das medidas restritivas em São Paulo, anunciada pelo governador do estado, João Doria (PSDB), em 16 de abril, o número de casos de Covid-19 voltou a subir, segundo Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. O fato chama a atenção de especialistas para a possível chegada de uma terceira onda da doença na região.

A média diária de novos casos teve um aumento de 2,5%, passando de 12.573 novos casos por dia para 12.887 casos na última semana. Tal crescimento não era esperado.

As internações, que vinham em queda constante, estacionaram. O número de pacientes em UTI, que apresentava queda, estacionou nas últimas semanas de abril e, já no início de maio, apresentou ligeira subida.

Para o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, as mudanças nos números precisam ser tratadas com "atenção": "são sinais de que máximos cuidados ainda são necessários. Precisamos do apoio da população. Não aglomerar, higienizar as mãos, usar máscaras".

