Após flexibilização de Crivella, risco de contágio do coronavírus passa de moderado para alto

247 - Após a flexibilização do isolamento social no Rio de Janeiro pelo prefeito Marcelo Crivella, o risco de contágio do coronavírus, que mostra o nível de disseminação da doença, subiu de risco moderado para risco alto na capital fluminense. As informações são do estudo do Covidímetro criado pelo Grupo Multidisciplinar da UFRJ.

O risco alto de disseminação do coronavírus indica que uma pessoa que sai na rua pode contaminar 1,39 indivíduo (ou mais) na cidade. O acompanhamento do estudo é realizado pelas antenas de celulares que captam a movimentação de cada pessoa.

