Após isolamento, Araraquara tem queda de 62% no número de mortes por Covid-19 em abril

O prefeito da cidade, Edinho Silva (PT), fez do local um exemplo no combate à Covid-19 no Brasil. O número de óbitos saiu de 129 em março para 49 em abril edit

247 - Araraquara, no interior de São Paulo, registrou em abril, segundo a Folha de S. Paulo, uma queda de 62% nos óbitos por Covid-19, na contramão do Brasil, que nesta quinta-feira (29) alcançou a triste marca de 400 mil mortos pela doença.

A cidade, governada pelo prefeito Edinho Silva (PT), tornou-se exemplo no país no que se refere ao combate ao coronavírus. As autoridades locais implantaram duras regras de isolamento social, suspendendo por vezes o funcionamento do transporte público e até mesmo de mercados.

Às 4h35 da manhã desta quinta-feira, Bolsonaro tentou afrontar o prefeito e publicou no Twitter um vídeo com um comboio partindo do Ceagesp, em São Paulo, rumo a Araraquara, levando alimentos às vítimas da política, segundo ele, do “fique em casa que a economia a gente vê depois”. Os números, porém, mostram a eficácia das políticas adotadas pelo petista.

Araraquara teve 92 mortes por Covid-19 em 2020, e, entre janeiro e fevereiro de 2021, teve 117 óbitos em decorrência da enfermidade. Somente em março foram 129 mortes. Em abril, após as medidas restritivas, o número de óbitos despencou para 49.

Também foi registrada queda no número de internações e novos casos da doença.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.