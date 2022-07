Após mais de 20 horas, incêndio ainda atinge prédio no Centro de SP

Apoie o 247

ICL

247 - Um incêndio atinge há mais de 22 horas um prédio de dez andares na Rua Comendador Abdo Schahin, 80, no Centro de São Paulo. Outros três imóveis na região da Rua 25 de Março foram atingidos.

Segundo matéria publicada pelo portal G1, 30 viaturas e 80 bombeiros trabalhavam no combate às chamas, por volta das 18h desta segunda-feira (11). O vento dificulta o trabalho. Bombeiros estão com dificuldades de andar dentro do prédio, onde há pedaços tijolos, azulejo e outros materiais.

Não foi possível saber as causas do incêndio. Não há estimativa de duração dos trabalhos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o capitão André Elias, "não temos fogo extinto nem rescaldo". "Permanecemos com o controle da situação, efetuando o combate das chamas internamente, já nos andares superiores".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE