Após não conseguir vaga em hospital do RJ, mulher morre em casa com suspeita de Covid-19

247 - Auxiliar de dentista de 47 anos, Patrícia morreu em casa nesta sexta-feira (22), com suspeita de coronavírus, após não conseguir atendimento em uma unidade de tratamento especializado no Rio de Janeiro. A informação é do portal G1.

Familiares da vítima disseram à reportagem que tentaram dar entrada mais de uma vez à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Seropédica, na Região Metropolitana do Rio. A paciente foi mandada de volta para casa em todas as ocasiões.

"Estava enfrentando a Covid mais ou menos há uns 14, 15 dias e sempre passando que estava melhor, que estava bem. E, toda vez que nós buscávamos atendimento, socorro na UPA de Seropédica, eles falavam que não tem muito que possam fazer. O melhor que tem que fazer é ficar em casa e se tratar. Se tratar como?", questiona Matheus Lima, sobrinho de Patrícia.

Na rede pública do estado do Rio, cerca de 308 pessoas com suspeita ou confirmação de coronavírus aguardam transferência para um leito de UTI e outras 184 esperam por um leito de enfermaria, acrescenta a reportagem.

