Após negar ser 'bolsonarista raiz', Tarcísio conversa por telefone com Bolsonaro

247 - O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), conversou por telefone com Jair Bolsonaro (PL). O próximo chefe do Executivo paulista foi criticado por apoiadores do ocupante do Planalto após dizer que não é "bolsonarista raiz". A informação sobre a conversa entre os dois foi publicada nesta quinta-feira (8) pelo blog de Andréia Sadi.

O futuro governador disse que nunca será como os bolsonaristas tidos por ele como radicais - os deputados do PSL Daniel Silveira (RJ) e Carla Zambelli (SP), ou o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub (PMB).

O ex-ministro da Infraestrutura ganhou de Fernando Haddad (PT) o segundo turno da eleição para governador do estado de São Paulo em 30 de outubro. O aliado de Bolsonaro teve 55% contra 44% do petista, cotado atualmente para ser ministro da Fazenda no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No segundo turno da eleição presidencial, Bolsonaro teve 55,23% dos votos no estado de São Paulo, onde Lula conseguiu 44,77%. Em nível nacional, o petista venceu por 50,9% a 49,1%.

