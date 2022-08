Após operação da PF, Fiesp diz ser a favor de liberdade de expressão

Apoie o 247

Reuters - A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) manifestou-se nesta quinta-feira (25) a favor da liberdade de expressão, após operação da Polícia Federal, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), contra empresários que teriam defendido um golpe de Estado em caso da vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição de outubro.

"Na defesa do Estado Democrático de Direito feita pela Fiesp e outras entidades, está implícita, obviamente, a defesa de todos os seus pilares, o que inclui a liberdade de expressão e de opinião e imprensa livre. Esses são valores inegociáveis", afirma a nota da entidade.

>>> 'Cadê aquela turminha da carta pela democracia?', questiona Bolsonaro após operação contra empresários golpistas

A nota da Fiesp vem um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro (PL) cobrar uma reação contra a operação da PF por parte dos signatários da recente carta pela democracia. "Cadê aquela turminha da carta pela democracia?", indagou o presidente.

Desde então, entidades empresariais passaram a criticar a Fiesp por não ter se posicionado em favor dos empresários, mas ter divulgado uma carta pela democracia no atos na Faculdade de Direito da USP no dia 11 de agosto.

