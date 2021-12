Após perder filha de 8 anos para a Covid, mãe implora por vacinação infantil

“Tem que liberar as vacinas para as crianças”, diz Valkíria Alice dos Santos, enquanto governo Bolsonaro sabota vacinação infantil edit

247 - A vendedora Valkíria Alice dos Santos, de Guarujá (SP), fez um apelo a favor da vacinação infantil, informa o G1. A mulher de 39 anos perdeu a filha de 8 anos que morreu por complicações da Covid-19.

"Creio que se ela tivesse tomado (vacina) poderia ter pego, mas não desse jeito. Seria fraco, e não tão agressivo do jeito que foi. Tem que liberar essas vacinas para as crianças", alertou Valkiria .

Ana Luísa, de 8 anos, morreu no último domingo, 12, após ficar um mês internada com a Covid-19. Segundo a mãe, a filha possuía apenas rinite alérgica e não tinha qualquer outra comorbidade.

"Ela tinha medo, era a mais cuidadosa da casa. Tinha uma bolsinha com a máscara, álcool em gel, lavava a mão, chegava da escola e tomava banho. Às vezes eu queria dar uma caminhada e ela falava para colocar a máscara. Não era aquela criança que não queria usar", recorda a mãe.

A criança passou por UTI e teve de ser intubada. Ela teve os pulmões congestionados e enfrentou baixa saturação.

"Peço para os pais tomarem cuidado com as crianças, os que pensam que [a doença] é fraquinha. Eu também pensava. Os sintomas nem apareceram e, quando fui ver, já tinham tomado conta dela. Eu não demorei para correr com a minha filha para o hospital. Fui na hora certa e o médico falou isso. Só que (a doença) foi tão traiçoeira, foi muito rápido. Fiquem em cima das vacinas. Se funcionou para nós, vai funcionar para as crianças também", afirma Valkiria.

Vacinação infantil

Bolsonaristas têm atacado a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a decisão ficará para janeiro.

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), acatou nesta segunda-feira, 20, um pedido do governo e ampliou o prazo para que as autoridades federais se manifestem sobre a ação que pede a disponibilização de vacinas contra a Covid-19 para crianças.

O Ministério da Saúde ainda não solicitou a compra das vacinas específicas para crianças junto à farmacêutica, enquanto o governo de São Paulo busca adquirir os imunizantes diretamente com a Pfizer.

