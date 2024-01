Após perder Marta para Boulos, Ricardo Nunes prepara lançamento de maratona de obras em São Paulo

Apoie o 247

247 - O crescimento da chapa de oposição encabeçada por Guilherme Boulos (Psol) - que agora conta com Marta Suplicy (sem partido) -, levou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), a mudar a estratégia para manter-se competitivo nas eleições municipais deste ano. De acordo com a coluna da jornalista Daniela Lima, do G1, “em vez de focar na escolha do vice, o prefeito concentra esforços em um amplo programa de lançamento de obras, planejando a apresentação de 11 grandes empreendimentos na cidade até fevereiro”.

Ainda segundo a reportagem, a aposta de Nunes é destacar a atuação da sua gestão por meio de realizações concretas, buscando consolidar uma frente ampla de apoio. O secretário de Governo de Nunes, Edson Aparecido, destaca a união de 12 partidos em torno de Nunes como um diferencial significativo e, por isso, a escolha do vice foi adiada com o objetivo de contemplar a diversidade da coalizão e evitar conflitos internos.

“A estratégia, segundo aliados do prefeito, é usar o tempo para buscar um nome que tenha maior amplitude dentro do grupo de aliados, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro”, ressalta a reportagem. Os nomes ventilados até o momento parecem não atender plenamente ao consenso desejado, levando Nunes a explorar mais opções. Além de Bolsonaro, consultas serão realizadas com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e lideranças de partidos como o Republicanos e o PP.

Nesta linha, na terça-feira (16), Ricardo Nunes se reuniu com Aldo Rebelo, ex-ministro de Lula e atualmente no PDT, demonstrando uma possibilidade de buscar uma aliança com diferentes espectros políticos.

