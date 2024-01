Após questionar efetividade, Tarcísio diz que 'vai avaliar' uso de câmeras em policiais

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que sua gestão irá 'avaliar' o uso de câmeras corporais em policiais do estado, após declarar, no início do mês, que os equipamentos não possuíam efetividade.

“A gente vai lançar o ‘Muralha Paulista’ e a ideia é aumentar a segurança. E quando eu falo em segurança, falo em todas as dimensões. A gente vai usar tecnologia", indicou o governador durante a entrega de moradias populares em Guaianases, na zona leste da capital, na segunda-feira (22).

continua após o anúncio

"A câmera corporal é uma das componentes de tecnologia que se integram ao Muralha Paulista, então nós vamos avaliar o uso dessas câmeras, né?! A possibilidade até de ampliação”, disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: