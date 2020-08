Após recorde de mortes por Covid-19 em 24 horas, MG ultrapassa marca de 3 mil óbitos

247 – Com 149 mortes registradas em 24 horas, Minas Gerais bateu mais um recorde. O estado governado por Romeu Zema ultrapassou a marca de 3 mil vítimas fatais da doença, apenas 15 dias após chegar aos 2 mil óbitos. A informação é do portal G1.

Nesta terça-feira (4), o boletim oficial do governo do estado não trouxe o registro de mortes suspeitas. Até esta segunda-feira, outros 120 óbitos estavam em investigação, acrescenta a reportagem. No estado, 135.728 pacientes foram diagnosticados com a Covid-19, sendo 1.985 a mais em 24 horas.

