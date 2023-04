Após repercussão de vídeo com Datena, Boulos garante: "meu vice será do PT. Está decidido"

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) afirmou que o candidato a vice em sua chapa na disputa pela Prefeitura de São Paulo no próximo ano será indicado pelo PT. “Meu vice será do PT. Isso já está decidido”, disse Boulos à coluna do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles.

A declaração do parlamentar vem na esteira da repercussão de um vídeo em que o apresentador José Luiz Datena tenta convencê-lo a formar uma chapa para disputar a prefeitura da capital paulista em 2024.

>>> Entenda por que Datena é péssima companhia para a esquerda

Na entrevista, Boulos ressaltou a importância de estabelecer uma frente ampla dos partidos progressistas visando o pleito municipal. “Tenho muita confiança de que nós vamos caminhar juntos numa frente progressista em São Paulo, com o PT, com o PCdoB, com o PV, com a Rede, que é federada com o Psol. E eventualmente com o PDT, com o PSB, que hoje tem uma candidatura própria que eu respeito, mas acho que está no campo. Eventualmente com Solidariedade, com partidos do campo progressista que estiveram, parte deles, na própria frente para eleger o presidente Lula, porque é essencial apresentar um projeto para São Paulo”, disse.

O parlamentar também disse acreditar que a eleição municipal será marcada pela polarização. “É natural (a polarização). São Paulo não é uma ilha. É inevitável que a polarização nacional entre bolsonarismo e esquerda também se reflita na eleição municipal. Eu acredito que o bolsonarismo vai ter um candidato em São Paulo. Se for o Eduardo Bolsonaro (PL-SP), terei o maior prazer de enfrentá-lo. Já o enfrentei na disputa para deputado federal e fui mais votado que ele. Espero enfrentá-lo, ele ou qualquer outro candidato bolsonarista, eventualmente o atual prefeito (Ricardo Nunes-MDB)".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.